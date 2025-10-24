Infortunio Meret, parla il Dottor Castellacci: "Se la frattura è complessa, serve l'intervento"

Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale italiana di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per analizzare l’infortunio occorso ad Alex Meret.

“Frattura al metatarso per Meret? Dipende dal tipo di frattura - ha spiegato Castellacci -. Se è una frattura semplice, si può procedere con una terapia conservativa, magari con l’utilizzo di un tutore e un periodo di immobilità. In caso contrario, quando la frattura è più complessa o scomposta, è necessario ricorrere all’intervento chirurgico”.

Il medico ha poi sottolineato la delicatezza dell’infortunio per un portiere: “Parliamo in ogni caso di un problema fastidioso per un calciatore, ancora di più per chi deve compiere movimenti esplosivi e continui cambi di direzione come un estremo difensore. Una frattura semplice può guarire nel giro di circa 30 giorni, ma se la lesione è di diversa natura, i tempi di recupero diventano inevitabilmente più lunghi”.