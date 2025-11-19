Genoa, l'entusiasmo dei tifosi per la squadra e due speranza per De Rossi verso Cagliari

Due bandiere rossoblù che sventolano. Centinaia di tifosi sulle gradinate del "Signorini". Il Genoa apre le porte al pubblico per una seduta a porte aperte che apre la settimana di preparazione alla trasferta di Cagliari. Intensità in campo con Daniele De Rossi a dare indicazioni ai suoi ragazzi nel corso delle partitelle. La sfida della Unipol Domus è molto importante per dare continuità al pareggio contro la Fiorentina e al successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo e avvicinarsi con un pieno di positività come quello di ieri, unito all'abbraccio del popolo del Grifone, è l'ideale.

Foto e autografi a fine allenamento

Una seduta di allenamento che richiama un po' il ritiro in quel di Moena con i giocatori, allenatore in testa, che al termine delle fatiche in campo si sono intrattenuti con i tifosi per autografi e selfie. Il più richiesto, neanche a dirlo, proprio l'ex centrocampista della Roma che, con grande disponibilità, ha scattato fotografie con tutti i tifosi che lo richiedevano.

Due speranza per De Rossi

Venendo al lato pratico ci sono due buone notizie come i rientri in gruppo di Jeff Ekhator e Stefano Sabelli mentre la speranza riguarda Caleb Ekuban e Sebastian Otoa. I due giocatori si sono allenati ancora a parte ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire le condizioni dei due giocatori che si potrebbero avvicinare ad una convocazione per la trasferta in terra sarda.