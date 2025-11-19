Napoli, il metodo-Conte non cambia: il messaggio dopo il confronto con la squadra

A Castel Volturno l’aria è frizzante, quasi elettrica. Il Napoli ha ripreso a lavorare con un occhio puntato sul complicato match di sabato contro l’Atalanta, snodo importante per rilanciare una stagione fin qui segnata da difficoltà, infortuni e tensioni interne. La seduta di ieri ha visto il gruppo impegnato prima in palestra, con un lavoro mirato sulla forza, e poi in campo, dove Conte ha richiesto intensità, ritmo e massima attenzione ai dettagli. Perché no, il lavoro non cambia, i carichi restano: dal metodo-Conte non si sfugge manco adesso.

La notizia principale della giornata di ieri, intanto, riguarda il rientro dei tre reduci dagli impegni con l’Italia: Buongiorno, il capitano Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Tre giocatori chiave, due dei quali - Di Lorenzo e Politano - rappresentano i punti di riferimento dello spogliatoio. Il loro ritorno non ha avuto solo un valore tecnico, ma soprattutto gestionale.

Le frizioni delle ultime settimane, nate dai tanti infortuni e dalla richiesta della squadra di rivedere i carichi di lavoro, hanno portato a un clima teso culminato nel duro sfogo di Conte dopo la sconfitta di Bologna. Per questo, appena rientrati al centro sportivo, capitan Di Lorenzo e il suo gruppo hanno avuto un primo confronto diretto con il tecnico. Un colloquio rapido ma necessario, utile a riallineare le priorità del gruppo e a ristabilire un canale di comunicazione dopo giorni di rumore ed esami di coscienza.

Conte sa di non poter prescindere dai suoi leader per rilanciare il Napoli. E i leader, dal canto loro, sanno che il momento richiede compattezza e chiarezza. L’Atalanta incombe, poi ci sarà la partita già decisiva in Champions League con il Qarabag, a fine settimana prossima pure la Roma: per rialzarsi servirà una squadra unita dentro e fuori dal campo, ora più che mai.