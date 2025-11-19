Prandelli riflette sulla Fiorentina: "Se non ce l'ha fatta uno come Pioli, un problema c'è"

Si avvicina il ritorno del campionato italiano dopo la sosta per le Nazionali, con esso arrivano alcune sfide di cartello. Dal derby di Milano fino alla sfida fra le eterne rivali Fiorentina e Juventus, con due squadre chiamate a ritrovarsi dopo un inizio non all'altezza.

Soprattutto in casa viola chiaramente c'è necessità di una svolta dato il surreale ultimo posto attuale. L'ex tecnico della Viola, Cesare Prandelli ha raccontato il suo stupore nella posizione in classifica della squadra ora affidata a Vanoli. Sul quale ha spiegato: "La squadra l’ha ereditata da Pioli, che è un grande tecnico. Se Stefano non c’è l’ha fatta, un problema c’è senz’altro".

Insomma, c'è da riflettere sulla costruzione della squadra e non solo sugli allenatori, ma il nuovo tecnico deve cercare una scossa: "Vanoli non è l’ultimo arrivato, mi auguro individui in fretta le soluzioni", aggiunge Prandelli. E proprio in merito alla costruzione della squadra, spazio a una riflessione riguardante la personalità dei giocatori: "Probabilmente negli ultimi anni ha ricercato prima i giocatori e poi gli uomini. E quando è così, serve fortuna per vincere".

Dall'altra parte Prandelli è incuriosito dall'esperimento-Koopmeiners: "Koop ha bisogno di campo davanti a sé, non può fare l’ala destra". spiega ancora. "Luciano è un istrione e ha sensibilità, infatti dopo un allenamento ha arretrato l’olandese sfruttandolo da regista aggiunto. Spalletti ha aperto il campo a Koopmeiners".