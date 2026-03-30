Pineto, Tisci: "Playoff? Sognare è bello ma sempre con i piedi per terra"

Il Pineto pareggia 0-0 in casa della Sambenedettese e sale a quota 49 punti, rimanendo appaiato al quarto posto con il Campobasso. Nel post partita il tecnico Ivan Tisci ha analizzato la prestazione con toni misurati: "I miei ragazzi hanno avuto il pallino del gioco in mano, hanno provato a fare quello che dovevamo fare. Nel secondo tempo abbiamo rischiato anche di capitolare. Abbiamo concesso qualcosa e provato a vincerla, ma quando non si riesce va bene anche non perderla".

Il rigore e l'arbitro

Tisci ha toccato anche il tema arbitrale, con un riferimento a un episodio dubbio in area avversaria: "Ne parlo sempre poco degli arbitri, sono stato sempre a favore di questo FVS, aiuta a sbagliare il meno possibile. Nel caso di oggi una trattenuta per me è stata molto evidente. Ma non voglio fare polemiche".

Playoff nel mirino

Guardando al finale di stagione, il tecnico abruzzese ha lasciato spazio all'entusiasmo senza perdere lucidità: "Sognare è bello, questo gruppo mi sta dando grandissime soddisfazioni, il nostro piccolo campionato l'abbiamo già vinto. Abbiamo la certezza di partecipare ai playoff, ce li giocheremo con il nostro modo di essere, abbiamo dei giovani che vogliono stupire, sognare è bello ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra".

Giannini: "Godendoci il momento"

In sala stampa ha parlato anche il giovane difensore Davide Giannini: "Mi sono trovato bene anche a giocare a quattro dietro, nonostante giochi spesso a tre. Sto trovando minuti in questa fase di campionato, cerco di fare sempre il meglio che posso". Sul capitolo playoff, il messaggio del difensore è in linea con quello del mister: "Dobbiamo goderci il momento e cercare di fare sempre il meglio possibile".