Pineto, Tisci: “Serve continuità in un finale decisivo, valutiamo se confermare la difesa a tre"

Alla vigilia della sfida del 'Pavone-Marian'” tra Pineto e Sambenedettese, il tecnico Ivan Tisci ha analizzato il momento delle due squadre e le insidie della gara: “La Sambenedettese arriva con un bisogno vitale di punti, la classifica lo dice chiaramente. Noi invece vogliamo continuare il nostro percorso: sarà una partita difficile, come le ultime”.

Tisci ha sottolineato anche il percorso complessivo degli avversari: “Hanno vissuto una stagione particolare con diversi cambi in panchina, ma hanno le qualità per giocarsi la salvezza fino alla fine”.

Sul piano della formazione, il tecnico ha fatto il punto sugli indisponibili e sui rientri: “Postiglione è tornato dalla Nazionale Under 20, valuteremo se farlo partire titolare o inserirlo a gara in corso. Restano fuori Frare, Gagliardi e Spina, mentre El Haddad è ancora impegnato con la nazionale”.

Possibili anche scelte tattiche flessibili: “Stiamo valutando se confermare la difesa a tre o tornare a quattro, con diversi ballottaggi a centrocampo e in attacco. La continuità è fondamentale”.

Infine, una riflessione sul girone: “Il campionato è molto equilibrato e le prime tre stanno tenendo un ritmo altissimo. Il nostro percorso è stato positivo, soprattutto considerando una rosa giovane. Ora dobbiamo chiudere con un finale importante, senza voli pindarici”.