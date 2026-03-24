Zecca inizia a scaldare i motori: la Torres potrebbe riabbracciarlo per la sfida contro il Pineto
La salvezza non è più un obiettivo così impossibile o distante, ma ancora non c'è la matematica, che dovrà essere acquisita nelle prossime giornate, che separano la Torres al termine della regular season del campionato di Serie C, Girone B. E per tentare di chiudere quanto prima la pratica, i sardi potrebbero forse riavere il contributo di Giacomo Zecca che - dopo l'infortunio - sta lavorando con l'obiettivo di provare a essere a disposizione per la sfida contro il Pineto in programma l'11 aprile.
A renderlo noto, la stessa società sarda, mediante la nota che di seguito riportiamo:
"La Torres comunica che il percorso riabilitativo di Giacomo Zecca prosegue positivamente. L’esterno classe 1997 aveva rimediato, nella sfida contro la Vis Pesaro, una lesione da trauma diretto nella regione lombo sacrale che interessa i tessuti molli e sottocutanei con versamento che coinvolge i muscoli sottostanti.
Zecca si unirà ai compagni la prossima settimana con l’obiettivo di essere a disposizione del tecnico Alfonso Greco per il match contro il Pineto".
Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi, come di fatto si evince anche dal comunicato appena riportato, il giocatore verrà valutato di giorno in giorno anche per capire come risponderà al rientro in gruppo. Non resta che attendere.
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