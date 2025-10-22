Capello bacchetta Thuram: "Non avesse corricchiato, Nico Paz non avrebbe segnato"
Fabio Capello ha parlato a Sky Sport in vista della sfida che la Juventus giocherà col Real Madrid, analizzando più in generale il difficile momento dei bianconeri dopo la sconfitta col Como:
"Quella della Juventus mi sembra una formazione che pensa a difendersi e a coprire il campo in modo intelligente, provando ad approfittare della difesa non impenetrabile del Real Madrid con Yildiz e Vlahovic. Credo voglia vedere questo Tudor, oltre all'atteggiamento. Sul gol di Nico Paz per esempio, Thuram rientra corricchiando. Se fosse rientrato con la voglia e la volontà giusta, Nico Paz non avrebbe mai fatto gol".
