Bergomi: "Curioso di Lookman: l'Atalanta ha bisogno di lui e lui ha bisogno dell'Atalanta"
Beppe Bergomi ha parlato dalla New Balance Arena in vista della sfida che l'Atalanta giocherà contro lo Slavia Praga in Champions League:
"L'Atalanta ha un avversario sulla carta più debole ma serve attenzione. In Europa si gioca un calcio diverso. All'Inter nella scorsa partita lo Slavia ha regalato subito un gol e questo ha aperto la partita. L'Atalanta giocherà uno contro uno quindi il vincere duelli sarà fondamentale. Sono sorpreso dall'assenza di Pasalic, che è fra i più in forma. E sono curioso di vedere la posizione di Lookman: l'Atalanta ha bisogno di Lookman e Lookman ha bisogno dell'Atalanta in questo momento".
