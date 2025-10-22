Ufficiale Perugia, tornano due volti noti: Riccardo Gaucci e Novellino entrano in dirigenza

Il Perugia, che vive un momento complicato con il penultimo posto in classifica (con solo il Rimini penalizzato alle spalle), ha annunciato l'arrivo in dirigenza - come nuovi consulenti del presidente - di due vecchie conoscenze della società umbra come Riccardo Gaucci, figlio dell'ex presidente dal 1991 al 2004 Luciano Gaucci, e dell’ex calciatore (dal 1975 al 1978 e dal 1984 al 1986) ed ex tecnico Walter Novellino. Questa la nota del Grifo:

"AC Perugia Calcio comunica l’ingresso di Riccardo Gaucci nel ruolo di consulente del presidente per la parte sportiva e di Walter Alfredo Novellino come consulente del presidente per le relazioni istituzionali.

Due figure di grande esperienza e conoscenza del mondo del calcio che andranno a rafforzare la struttura dirigenziale del club, nell’ottica di un percorso di crescita e consolidamento dell’intero progetto biancorosso.

Per Riccardo Gaucci si tratta di un ritorno carico di significato, legato alla storia della famiglia Gaucci e al profondo legame con la città di Perugia e i suoi colori. Il suo contributo sarà rivolto al supporto della presidenza nella definizione delle strategie sportive e organizzative del club.

Walter Alfredo Novellino, allenatore di lunga esperienza e figura di grande prestigio nel panorama calcistico nazionale, metterà a disposizione della società la propria competenza e la propria rete di relazioni per curare i rapporti istituzionali del club con le realtà sportive, federali e territoriali.

“Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida – ha dichiarato Riccardo Gaucci –. Tornare a Perugia rappresenta per me un’emozione profonda e una responsabilità importante. Metterò tutta la mia esperienza al servizio del club e del suo futuro.”

“Sono felice di poter collaborare con una società che rappresenta una storia importante del calcio italiano e un pezzo importante della mia vita – ha commentato Walter Novellino –. Il mio obiettivo sarà contribuire, attraverso il dialogo e le relazioni, a valorizzare ulteriormente l’immagine del Perugia“.

Con l’ingresso di Riccardo Gaucci e Walter Alfredo Novellino, il Perugia rinnova la propria voglia di crescere, di migliorarsi, di tornare a essere quel Club che fa battere forte il cuore di tutti i grifoni aprendo le porte alla formazione di uno staff di consulenti formato da quelle figure che hanno contribuito a scrivere la storia biancorossa.