Tacchinardi: "La Juve giocherà con intensità e coraggio. Nel Real meglio Vinicius di Mbappé"

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato a As della sfida che i bianconeri affronteranno contro il Real Madrid al Bernabeu fra pochi minuti: "Sarò allo stadio, la Juventus mi ha invitato come ambasciatore. Seguirò in tutto la squadra".

Cosa pensa del Real Madrid?

"Il mio entusiasmo per questo Real è ancora basso. Ha giocatori che a livello individuale sono di prima classe. Ma il giocare bene come gruppo è ancora un work in progress, mi sembra".

Huijsen è già un grande ex...

"Speravo che la Juventus non lo facesse partire, ai tempi del Bournemouth. Penso sia stato un errore. Ho visto spesso la Next Gen, per me lui sarà un centrale fenomenale".

Come vede il momento di Mbappé?

"E' un giocatore incredibile ma ho una preferenza personale per Vinicius. Anche Jude Bellingham, un giocatore superbo. La Juventus invece è in un momento delicato, ma posso assicurare che giocherà con coraggio e intensità".