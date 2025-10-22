Atalanta, Percassi: "Juric? Sta facendo un grande lavoro, i giocatori si fidano di lui"

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga.

E' il momento di fare il salto di qualità?

"Siamo contenti, abbiamo recuperato la maggior parte dei giocatori e, giocando ogni 3 giorni, è fondamentale averli tutti. Sappiamo quanto sia bello godersi queste serate di Champions in casa nostra".

Sarebbe importante vincere in casa?

"Giochiamo contro una squadra molto difficile da affrontare, la gara è stata preparata al meglio come sempre e vedremo cosa succede. Dovremo fare il massimo in ogni minuto della partita per raccogliere punti".

Juric sta entrando sempre più nella testa dei giocatori?

"Assolutamente, il mister sta facendo un grande lavoro e siamo contenti. I giocatori stanno dando ogni giorno dimostrazione che hanno fiducia in lui e dobbiamo proseguire in questo lavoro".