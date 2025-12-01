Salernitana, un derby per capire il reale valore della rosa. In 1400 al Vigorito

Mancano ancora quattro gare alla fine del girone d'andata e sarebbe assolutamente prematuro parlare di una sfida determinante, ma il derby di stasera è fondamentale per la Salernitana. Non solo per ritrovare la vetta della classifica dopo il successo del Catania a Picerno per 0-1, ma anche per dare un segnale concreto dopo aver perso lo scontro diretto del Massimino nel mese di ottobre. Mister Raffaele, che sin qui ha sempre prevalso nei match tra corregionali, ha parlato con chiarezza in questi giorni rimarcando la bontà del lavoro svolto da luglio a oggi: "Abbiamo cambiato 25 giocatori, siamo una squadra completamente nuova e che prova a giocare a calcio sia in casa, sia in trasferta. Il gruppo è spettacolare, tutti si mettono a disposizione del progetto e hanno creato un rapporto di simbiosi con la nostra gente. Siamo primi dall'inizio, col Potenza abbiamo pareggiato una gara a tratti dominata e con alcuni episodi che non ci hanno favorito. Andremo a Benevento con entusiasmo e consapevolezza, sapendo però che è presto per guardare la classifica". A proposito di Raffaele, il trainer granata oggi ritroverà da avversario Raffaele Romano, giovane calciatore con cui ha lavorato a Cerignola e che il Benevento ha prelevato a titolo definitivo con un investimento molto importante. Gli addetti ai lavori ritengono sia un autentico predestinato.

Tornando alla Salernitana, dall'infermeria sono arrivate buone notizie, visto che De Boer, Coppolaro, Matino e Villa sono stati regolarmente inseriti nell'elenco dei convocati. Non tutti sono al 100%, sia chiaro, ma almeno non si partirà alla volta del Sannio in una situazione d'emergenza. Orientativamente dovrebbe essere ancora 3-5-2, con Varone pronto a sostituire lo squalificato Tascone a metà campo, Villa che tornerà regolarmente a sinistra e la riconferma di Ubani a destra. E' in avanti il dubbio principale per il trainer granata che, ancora una volta, dovrebbe ribadire piena fiducia a Roberto Inglese. Il capitano non segna dal 5 di ottobre (doppietta contro la Cavese) e ha collezionato una serie di insufficienze in pagella, ma l'assist messo a referto domenica scorsa potrebbe sortire un effetto positivo. Al suo fianco dovrebbe esserci Ferrari, favorito su Ferraris e pronto a sfruttare la sua fisicità e i cross che arriveranno dalle corsie esterne.

I numeri in trasferta della Bersagliera, rapportati a quelli interni del Benevento, rendono il derby ancora più interessante. Lontano da casa la Salernitana vanta la miglior difesa e il miglior rendimento con 14 punti complessivi, di contro i giallorossi hanno sempre vinto tra le mura amiche pareggiando soltanto col Sorrento e segnando mediamente due reti a partita. Insomma, c'è tutto per assistere ad un confronto spettacolare che si giocherà dinanzi a circa 8000 spettatori: 1400 da Salerno, dato che sarebbe stato decisamente più elevato senza restrizioni. In questa settimana, infine, ci dovrebbe essere anche un confronto in chiave mercato. Faggiano e Raffaele hanno le idee chiare, a questa rosa servono 3-4 tasselli senza stravolgere nulla e salvaguardando la sacralità di uno spogliatoio che non era così compatto da anni. Il ds punterebbe su un difensore centrale rapido, un centrocampista di interdizione, un vice Capomaggio e un esterno di destra pur cullando il sogno Lescano per l'attacco. Per il reparto offensivo occhi puntati anche su Cuppone del Cerignola e Bruzzaniti del Pineto, mentre Artistico (a maggior ragione dopo il gol di ieri contro la Sampdoria) è stato blindato dallo Spezia. Queste ultime 4 partite serviranno anche a delineare le potenziali uscite. In bilico Varone, Frascatore, Ubani, Quirini e il giovane Iervolino che, al pari di Boncori, potrebbe andare altrove in prestito per garantirsi maggiore minutaggio.