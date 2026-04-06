TMW Radio Orlando: "La Roma vale questa classifica. Fiorentina, ora punta alla Conference"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando: "Quella dell'Inter Credo sia una vittoria fondamentale per lo scudetto. Abbiamo sempre detto che fosse la favorita ma veniva da un momento di forte tensione. Si è rivista la vera Inter e non è un caso che combaci col rientro di Lautaro, un leader e trascinatore, troppo importante per l'economia della squadra. Penso che adesso per l'Inter sia impossibile perdere questo scudetto. Quando non c'era Batistuta anche noi eravamo condizionati, ci mancava questo punto di riferimento tecnico che condizionava anche gli avversari. Sento dire che potevano marcarlo meglio ma fa uno scatto incredibile sul primo gol. Non vedo un'Inter che adesso va a Como e perde punti".

Poi sulla Roma: "È diventata una squadra normale per via degli infortuni. Ieri era senza tanti giocatori importanti, nessuno mette in discussione il lavoro di Gasperini anche perché gli hanno fatto una campagna acquisti tiepida. La Roma vale il sesto o settimo posto, ha over performato nella prima parte di stagione. Credo si sia migliorata pochissimo nei due mercati, ha azzeccato Wesley e Malen, poi poco altro".

E sulla Fiorentina: "Da una stagione che poteva diventare maledetta adesso si presenta una grande chance. È vero che la Conference è la competizione meno importante ma puoi portare a casa un trofeo che potrebbe valere persino un posto in Europa League. C'è un buon margine per la salvezza, a Verona non ha giocato bene, ma credo abbia una squadra che può raggiungere i suoi obiettivi stagionali".