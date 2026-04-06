Como, Fabregas su Morata: "E' importante la qualità del minutaggio, non la quantità"

Al termine della sfida pareggiata 0 a 0 contro l'Udinese, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato anche del momento di Alvaro Morata nel suo intervento ai microfoni di DAZN:

Come sta Alvaro Morata?

"Sta bene, è motivato e lo si è visto da come è entrato. E' sicuramente deluso perché voleva giocare di più, lo sarei anche io, ma dico sempre che è importante la qualità del minutaggio e non la quantità. Questo è un cambio di mentalità che devono avere tutti i giocatori del mondo, visti i 5 cambi e le tante partite che si giocano. Lui sta aiutando la squadra, ora sta tornando al livello. Mi fido di lui come di Alberto Moreno, come di Sergi Roberto. Qua siamo una famiglia, ognuno ha il proprio percorso ma per noi saranno tutti importanti per questo finale di stagione".