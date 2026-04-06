Sudtirol, Castori: "Pareggio giusto, la curva mare mi ha emozionato"

Pareggio al "Orogel Manuzzi" di Cesena ottenuto dal Sudtirol questo pomeriggio nel match giocato alle 12.30. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Fabrizio Castori in sala stampa.

“Un punto conquistato contro una squadra forte come il Cesena, abbiamo fatto una buona partita considerato che abbiamo molti giocatori fuori per infortunio. Siamo stati bravi ad approcciare bene, poi abbiamo concesso qualcosa di troppo. Nella ripresa abbiamo cambiato qualche uscite, riuscendo ad essere maggiormente equilibrati. E’ stata una buona parte tra due squadre che provavano a vincere, a mio avviso il risultato è giusto. Sono contento della capacità di soffrire della squadra, avevamo giocatori al rientro, in alcune partita c’erano addirittura sette assenti. Adesso stiamo recuperando qualche elemento, altri nelle prossime settimane” Sull’accoglienza dei tifosi bianconeri ha aggiunto: “Mi volevano far commuovere, sono stato bravo a resistere. Sono contento della capacità di soffrire della squadra, avevamo giocatori al rientro, in alcune partita c’erano addirittura sette assenti. Adesso stiamo recuperando qualche elemento, altri nelle prossime settimane”.

Infine guardando al futuro ha detto: “Pensiamo a salvarci, il campionato di serie B è molto difficile. Il nostro obbiettivo è lanciare giovani, società organizzata che programma senza fare voli pindarici”