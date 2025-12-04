Serie C, i marcatori: nel Girone C si tocca quota 10 reti. L'A quello in cui si segna meno

Con la serata di ieri, mercoledì 3 dicembre, il campionato di Serie C ha definitivamente mandato in archivio 16 giornate, considerando che si sono giocatori i due recuperi mancanti, quelli che hanno visto in campo l'Inter U23 e Atalanta U23, entrambe ko contro - rispettivamente - Dolomiti Bellunesi e Casertana. Al netto di ciò, smossa la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

7 gol: Mastroianni (2; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Rauti (Vicenza)

6 gol: Sipos (2; Lecco)

5 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Da Graca (Novara), Giannotti (Trento), La Gumina (2; Inter U23), Stuckler (1; Vicenza)

4 gol: Capone (3; Trento), Castelli (1; Cittadella), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona), Gunduz (Triestina), Maistrello (Union Brescia), Morra (1; Vicenza), Spinaccè (Inter U23), A. Sow (Pro Vercelli), Topalovic (Inter U23), Vertainen (Triestina),

3 gol: Bright (Alcione), Caccavo (Lumezzane), Cazzadori (Union Brescia), Cisco (Union Brescia), Comi (Pro Vercelli), Dalmonte (Trento), Dore (Pergolettese), Furrer (Lecco), Gualandris (Ospitaletto), Kamate (Inter U23), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Mandelli (AlbinoLeffe), M. Marconi (1; Alcione), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Morselli (Alcione), Parker (Pergolettese), Rolando (Lumezzane), Spagnoli (Union Brescia), Udoh (Pro Patria), Zanellato (Lecco)

GIRONE B

8 gol: Bruzzaniti (1; Pineto)

6 gol: Bellini (Pianese), Cortesi (1; Carpi), D’Uffizi (Ascoli), Dubickas (Ternana), Pattarello (1; Arezzo), Spini (2; Ravenna), Tenkorang (Ravenna)

5 gol: Bifulco (Campobasso), Eusepi (1; Sambenedettese), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Petrelli (2; Forlì), Sinani (Bra), Tavernelli (Arezzo)

4 gol: Bernardotto (2; Guidonia Montecelio), Chierico (Arezzo), Cianci (1; Arezzo), Dionisi (2; Livorno), Luciani (Ravenna), Milanese (Ascoli), Ravasio (2; Arezzo), Stabile (Vis Pesaro), Varela (Arezzo), Vitali (Pontedera)

3 gol: Carraro (Gubbio), Di Biase (Bra), Di Carmine (3; Livorno), Deme (Juventus NG), Ferrante (Ternana), Franzolini (Forlì), La Mantia (1; Gubbio), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Postiglione (Pineto), Rizzo Pinna (Ascoli), Sall (Carpi)