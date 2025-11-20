Como, in Argentina sono sicuri: Nico Paz andrà al Real Madrid dopo il Mondiale. Le condizioni

Nico Paz sta facendo parlare di sé al Como, poiché è diventato un titolare fisso nella squadra di Cesc Fabregas. Per questo motivo, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui l’Inter e il Tottenham. Eppure, il Real Madrid ha deciso di dare priorità al suo ritorno affinché possa essere preso in considerazione da Xabi Alonso. L'indiscrezione viene riportata da Diario Olé, noto media argentino.

La dirigenza delle merengues ha seguito da vicino l'evoluzione del classe 2004 e si è detta soddisfatta delle sue prestazioni in partite decisive, tra cui quella con la Juventus. Come noto, il club madrileno ha un occhio di riguardo per il giocatore perché, nonostante la cessione da 6 milioni di euro, ha mantenuto l’opzione di recompra dal Como, come oltre al 50% dei suoi diritti. Stesse condizioni peraltro applicate per Jacobo Ramon, difensore spagnolo in forza da quest'estate sulle rive del Lago.

Dall'Argentina però sono sicuri: Nico Paz tornerà al Real nella sessione di mercato estiva. A Florentino Perez basterà pagare i 9 milioni. Qualora, invece, l'Inter volesse tentare l'assalto al giocatore, per acquisire il suo cartellino dovrebbe sborsare almeno 58 milioni di euro per far riflettere il club spagnolo sul da farsi. L'evoluzione del futuro di Nico Paz ha una forte attrattiva, specialmente per chi nel giro di meno di due anni è diventato il beniamino della tifoseria e di un'intera città che sogna un posto in Europa questa stagione.

C'è un dettaglio in più da non sottovalutare. Secondo quanto trapelato, Nico Paz dovrebbe con ogni probabilità essere chiamato a rapporto dal CT Scaloni per prendere parte al Mondiale 2026 negli USA, in Canada e in Messico con la maglia dell'Argentina. Perciò un suo arrivo al Real Madrid, eventualmente, avverrebbe solo al termine della campagna del torneo iridato.