Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, in Argentina sono sicuri: Nico Paz andrà al Real Madrid dopo il Mondiale. Le condizioni

Como, in Argentina sono sicuri: Nico Paz andrà al Real Madrid dopo il Mondiale. Le condizioniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:26Serie A
Yvonne Alessandro

Nico Paz sta facendo parlare di sé al Como, poiché è diventato un titolare fisso nella squadra di Cesc Fabregas. Per questo motivo, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui l’Inter e il Tottenham. Eppure, il Real Madrid ha deciso di dare priorità al suo ritorno affinché possa essere preso in considerazione da Xabi Alonso. L'indiscrezione viene riportata da Diario Olé, noto media argentino.

La dirigenza delle merengues ha seguito da vicino l'evoluzione del classe 2004 e si è detta soddisfatta delle sue prestazioni in partite decisive, tra cui quella con la Juventus. Come noto, il club madrileno ha un occhio di riguardo per il giocatore perché, nonostante la cessione da 6 milioni di euro, ha mantenuto l’opzione di recompra dal Como, come oltre al 50% dei suoi diritti. Stesse condizioni peraltro applicate per Jacobo Ramon, difensore spagnolo in forza da quest'estate sulle rive del Lago.

Dall'Argentina però sono sicuri: Nico Paz tornerà al Real nella sessione di mercato estiva. A Florentino Perez basterà pagare i 9 milioni. Qualora, invece, l'Inter volesse tentare l'assalto al giocatore, per acquisire il suo cartellino dovrebbe sborsare almeno 58 milioni di euro per far riflettere il club spagnolo sul da farsi. L'evoluzione del futuro di Nico Paz ha una forte attrattiva, specialmente per chi nel giro di meno di due anni è diventato il beniamino della tifoseria e di un'intera città che sogna un posto in Europa questa stagione.

C'è un dettaglio in più da non sottovalutare. Secondo quanto trapelato, Nico Paz dovrebbe con ogni probabilità essere chiamato a rapporto dal CT Scaloni per prendere parte al Mondiale 2026 negli USA, in Canada e in Messico con la maglia dell'Argentina. Perciò un suo arrivo al Real Madrid, eventualmente, avverrebbe solo al termine della campagna del torneo iridato.

Articoli correlati
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: aggancio al comando Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: aggancio al comando
Nico Paz, Perrone e Lautaro Martinez, ma non Soulé: i convocati dell'Argentina per... Nico Paz, Perrone e Lautaro Martinez, ma non Soulé: i convocati dell'Argentina per l'Angola
Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Altre notizie Serie A
Juventus, obiettivo difensore centrale per gennaio. Occhio anche a Cresswell Juventus, obiettivo difensore centrale per gennaio. Occhio anche a Cresswell
Irlanda del Nord, il CT O'Neill: "Italia avversario più duro che potessimo trovare... Irlanda del Nord, il CT O'Neill: "Italia avversario più duro che potessimo trovare ai playoff"
Pasquato ricorda: "Andando al Lecce dalla Juventus mi sono buttato dal treno della... Pasquato ricorda: "Andando al Lecce dalla Juventus mi sono buttato dal treno della vita"
Udinese, Karlstrom: "Ci vuole un po' di tempo per adattarsi al ruolo di capitano"... Udinese, Karlstrom: "Ci vuole un po' di tempo per adattarsi al ruolo di capitano"
DJ Fargetta: "Da tifoso della Juventus mi riprenderei Fagioli dalla Fiorentina" DJ Fargetta: "Da tifoso della Juventus mi riprenderei Fagioli dalla Fiorentina"
Moggi: "Mercato estivo troppo lungo. Ecco la differenza tra gestire un giocatore... TMWMoggi: "Mercato estivo troppo lungo. Ecco la differenza tra gestire un giocatore e un tecnico"
Udinese, Inler: "Gruppo cresciuto e motivato, sono curioso di vederlo contro il Bologna"... Udinese, Inler: "Gruppo cresciuto e motivato, sono curioso di vederlo contro il Bologna"
Gabrielloni chiaro: "Sono ancora sotto contratto con il Como. Spero di riconquistare... Gabrielloni chiaro: "Sono ancora sotto contratto con il Como. Spero di riconquistare la Serie A"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Italia, in finale playoff possibile sfida al Galles: vietato sottovalutare il potenziale offensivo
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.1 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.2 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.3 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.5 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.6 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.7 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, obiettivo difensore centrale per gennaio. Occhio anche a Cresswell
Immagine news Serie A n.2 Irlanda del Nord, il CT O'Neill: "Italia avversario più duro che potessimo trovare ai playoff"
Immagine news Serie A n.3 Pasquato ricorda: "Andando al Lecce dalla Juventus mi sono buttato dal treno della vita"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Karlstrom: "Ci vuole un po' di tempo per adattarsi al ruolo di capitano"
Immagine news Serie A n.5 DJ Fargetta: "Da tifoso della Juventus mi riprenderei Fagioli dalla Fiorentina"
Immagine news Serie A n.6 Moggi: "Mercato estivo troppo lungo. Ecco la differenza tra gestire un giocatore e un tecnico"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Frabotta: "Qui ho cambiato mentalità, faccio più attenzione a quando sono felice"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Rivetti: "Il Braglia deve diventare un fortino. Come il Filadelfia per il Grande Torino"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Pescara, i convocati di Gorgone: Capellini ce la fa, Tsadjout e Okwonkwo no
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Mi piacerebbe rigiocare il derby. Quella sconfitta è dura da digerire"
Immagine news Serie B n.5 Padova-Venezia senza ospiti, i tifosi biancoscudati: "20 minuti senza tifo e bandiere"
Immagine news Serie B n.6 Il Bari si prepara alla sfida contro il Frosinone. Anche De Laurentiis presente all'allenamento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lega Pro a Trento per parlare di stadi, Marani: "Incentivare collaborazione pubblico-privato"
Immagine news Serie C n.2 Trapani, annunciato il nome del nuovo direttore dell'area tecnica: è Luigi Volume
Immagine news Serie C n.3 Virtus Verona, Mastour: "Felice di essere tornato a disposizione. Gol? L'importante è vincere"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, blindato il difensore Maestrelli: il centrale firma fino al 2028 con le Fere
Immagine news Serie C n.5 Chiricò: "Spero di poter festeggiare la B col Casarano. E giocare anche solo 2' in Serie A"
Immagine news Serie C n.6 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Girelli: "Sarà bellissimo giocare contro gli USA. Finale Euro? Dolorosa vederla in tv"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Europa Cup, non solo l’Inter. Eliminate anche Ajax e PSV Eindhoven
Immagine news Calcio femminile n.3 OH Leuven-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni dall'inizio. Viens guida l'attacco
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Linari: "A 16 anni potevo andare negli USA. Giocarci contro sarà un sogno realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…