Gravina e le polemiche sul VAR: "Errori triplicati, c'è qualcosa da rivedere"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato oggi dal palco dello Sport Industry Talk di RCS, affrontando il tema delle troppe partite: "Il mercato ha le sue logiche e le competizioni internazionali stanno cannibalizzando i campionati domestici. Le nostre società dipendono sempre più dai ricavi UEFA: serve una riflessione profonda sulla mutualità e sul numero delle squadre".

Che idea si è fatto sulle polemiche sul VAR?

"Ha ridotto l’errore ad una percentuale accettabile, nel campionato scorso attorno all’8-9%. Quest’anno siamo al 23-24%, quindi c’è qualcosa da rivedere. C’è l’auspicio che si possa usare meglio lo strumento, non di più, credo sia fondamentale per il mondo del calcio".

Come sono i rapporti interni con la Lega?

"Dopo una stagione piuttosto difficile nei rapporti con la Lega Serie A, credo che le due istituzioni, soprattutto dentro la Lega Serie A, abbiano trovato un metodo nuovo, più partecipato e più illuminato. Hanno abbandonato l’idea di imporre posizioni personali anche a scapito dell’interesse generale del sistema. Oggi ci confrontiamo, c’è maggiore partecipazione. Una scelta politica determinante è arrivata nel novembre 2024 con la modifica dello statuto che riconosce alla Lega Serie A un principio di autoregolamentazione e autonomia molto più ampio rispetto al passato. Questo ha agevolato il dialogo, insieme a un rapporto di amicizia e stima che da anni mi lega a Ezio Simonelli. Non ci facciamo condizionare dal rapporto personale, ma certamente aiuta a trovare soluzioni condivise. Stiamo lavorando per il bene del calcio italiano".

