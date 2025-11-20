Incontro a Nyon per lo stadio Franchi. Il Comune di Firenze: "Presentato il progetto"

A Nyon, in Svizzera, nelle scorse ore si è tenuto un incontro tra la sindaca di Firenze, Sara Funaro, i dirigenti del Comune, alcuni rappresentanti della Fiorentina e i progettisti del gruppo Arup per parlare dello stato dei lavori del Franchi, al momento prevalentemente sull'aspetto dei requisiti economici, oltre che su quelli relativi alla mobilità pubblica, alle infrastrutture e alla ricezione delle aree urbane attorno all'impianto.

Si legge in un comunicato ufficiale del Comune di Firenze: "In questo primo appuntamento, a cui ne seguiranno altri, è stato presentato il progetto relativo alla ristrutturazione dello stadio Franchi, anche in relazione ai requisiti Uefa per queste manifestazioni".

E ancora, prosegue e conclude la nota di Palazzo Vecchio: "Il dialogo si è soffermato non soltanto sul progetto relativo all’impianto sportivo, ma anche sui requisiti EVA (Economic Value Added), sul tema della mobilità pubblica attraverso le tramvie e il trasporto locale, sulla ricettività della città ad ospitare eventi di grande portata e sull’assetto delle aree urbane attorno allo stadio. Seguiranno altre interlocuzioni, fino ad arrivare al momento della presentazione della candidatura di Firenze che sarà con scadenza luglio 2026. Un ringraziamento va alla Uefa e alla Figc - conclude la nota -per questo primo incontro e per il percorso di confronto avviato".