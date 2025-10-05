Novara, Zanchetta: "Ci servono più coraggio e qualità nell'ultimo passaggio"

Sesto pareggio stagionale per il Novara, che non va oltre lo 0-0 al 'Piola' contro la Triestina e continua a inseguire la prima vittoria piena. In sala stampa, il tecnico Andrea Zanchetta ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, tra segnali positivi e limiti da superare.

“Il punto è importante, perché arrivava contro una squadra di valore e con una condizione mentale migliore della nostra - ha detto l’allenatore azzurro -. Abbiamo fatto un’ottima partita fino al 75’, poi negli ultimi venti minuti ci manca sempre un pezzo per essere davvero pericolosi. Negli ultimi metri ci serve più coraggio e qualità nell’ultimo passaggio, oggi ci è mancata la spensieratezza di inizio stagione”.

Sul piano mentale pesa l’assenza di vittorie: “È chiaro che la classifica condiziona la testa. I ragazzi però ci credono, hanno la volontà di uscirne e continueremo a provarci già dalla prossima settimana”.

Zanchetta si affida anche ai rientri dall’infermeria: “Morosini ha giocato 20 minuti, è ancora indietro ma crescerà. Anche Perini era al debutto. Devono aiutarci anche a gara in corso”.

Infine, un commento sugli errori di Agyemang in fase di rifinitura: “Non è un problema tecnico, ma di fiducia. Quando sei sereno certe giocate riescono meglio, ora dobbiamo lavorare per ridargli convinzione”.