TMW Minotti: "Cuesta è entrato subito nella testa del Parma. L'impressione è buona "

A margine dell’evento di presentazione del libro "Capitani per sempre", Lorenzo Minotti ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, spiegando il suo punto di vista su Carlos Cuesta: "Anche io devo conoscerlo bene, devo dire che l'impressione è buona perché avere 30 anni e diventare così velocemente un riferimento per una squadra di Serie A non è scontato, non è per nulla semplice. Al di là delle difficoltà che il Parma sta trovando in questo inizio di campionato, se c'è un dato certo è che mi sembra che lui abbia convinto i giocatori, che sono dalla sua parte. Mi sembra che la squadra sia coesa e che cerchi in tutte le maniere di mettere in campo quelle che sono le idee, le convinzioni, le richieste di questo allenatore".

Qual è una dote che gli riconosce?

"Che è entrato velocemente nella testa dei ragazzi e questo è un buon punto di partenza. È ovvio che anche lui deve un po' prendere confidenza con la Serie A, con il nostro campionato, col fatto che allena una squadra che dovrà stare nella parte destra della classifica, quindi ci saranno molte partite complicate, molta sofferenza e quindi adeguarsi a queste situazioni. Mi sembra lo stia facendo. Fin qui abbiamo visto una squadra molto ben organizzata dal punto di vista difensivo, adesso bisogna fare uno step e cercare di proporre più qualità davanti e più coraggio. Però credo che questo dipenda anche dal fatto che purtroppo si è accanita la sfortuna nel reparto offensivo, con i numerosi infortuni, quindi anche se lui avesse voluto proporre qualcosa di diverso, non aveva tante alternative. Mi auguro che al più presto possano recuperare Ondrejka, Frigan, che anche io non conosco bene, Oristanio e Almqvist. Vedremo quali saranno anche le capacità di Cuesta, di osare e di proporre anche un Parma magari più sbarazzino".

