Vicenza, Stuckler non si nasconde: "Obiettivo? Voglio arrivare a venti gol"

“Voglio arrivare a venti gol”, ha le idee chiare l’attaccante del Vicenza David Stuckler che parla così nel corso della trasmissione del Giornale di Vicenza ‘È solo calcio’: “Sono consapevole delle mie potenzialità anche se penso sempre a migliorarmi, se non lo bene la gente si dimenticherebbe del mio passato, per cui devo continuare a lavorare. - prosegue il calciatore come riporta Trivenetogoal.it - Gerarchie? Gallo a inizio stagione ci ha detto di dare sempre qualcosa in più e di allenarci bene perché altrimenti potremmo perdere il posto”.

Stuckler si sofferma poi anche sulla trattativa che lo ha portato in biancorosso: “Ero molto sereno, mi stavo allenando forte a Cremona per farmi trovare pronto in qualsiasi posto. Zamuner è sempre stato chiaro, così come ci aveva provato l’anno scorso quando era a Trento”.

L’attaccante poi parla del rapporto con i suoi compagni di squadra: “Mi trovo bene con tutti e finora ho giocato con tutti loro, ho tantissimo da imparare essendo ancora giovane e qui ci sono attaccanti forti. Ero consapevole della concorrenza e quando Rauti entra e segna va bene lo stesso. Il mio obiettivo è imparare il più possibile dagli altri come Mora e appunto Rauti. - conclude Stuckler – Rispetto allo scorso anno sto lavorando molto sul gioco senza palla, il mister è molto tosto su questo punto di vista, ci chiede tanto impegno”.