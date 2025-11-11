L'agente di Caprile: "Scelta del Napoli rispettabile, il Cagliari ha investito su di lui"

Continua ad essere grande protagonista dei risultati del Cagliari il portiere arrivato dal Napoli, Elia Caprile. Il suo agente, Graziano Battistini, intervenuto a Radio Sportiva ha parlato della sua ascesa.

Queste le sue parole, a partire dalla convocazione in Nazionale del suo assistito: "“Era molto contento perché comunque era un suo obiettivo ed è sempre stato un suo obiettivo" - ha detto, come sintetizzato da Tuttocagliari.net - ". È ovvio che questo rappresenti un punto di partenza, non di arrivo. È molto concentrato e determinato a dimostrare il suo valore e a ripagare la fiducia che gli è stata data".

Poi sulla fiducia avuta dalla società sarda, che lo ha acquistato dal Napoli dopo averlo preso in prestito: "Il Cagliari ha puntato su di lui? Sì, assolutamente. A 24 anni Elia è portiere del Cagliari e sta crescendo tanto. L’anno scorso non ha avuto la possibilità di diventare il titolare del Napoli, ma non ci sono polemiche: sono scelte rispettabili. A Cagliari si è ripreso il protagonismo e la scelta si è rivelata positiva. Il presidente Giulini ha creduto in lui, investendo circa otto milioni e mezzo di euro. Ora l’obiettivo è chiaro: mantenere la categoria e continuare su questa linea di crescita".