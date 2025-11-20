Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa prima di Napoli-Atalanta
Domani non ci sarà la consueta conferenza di vigilia di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, infatti, non parlerà il giorno prima della gara contro l'Atalanta del neo allenatore Raffaele Palladino. Interverrà invece con le sue dichiarazioni alla stampa solo sabato al termine del match del Maradona e poi lunedì alla vigilia della sfida di Champions League contro il Qarabag per la quinta giornata della fase campionato della competizione europea.
