La notizia più bella per i tifosi rossoneri: Franco Baresi è tornato a Casa (Milan)

Franco Baresi si riavvicina alla quotidianità. A poco più di tre mesi dall’annuncio del Milan, che aveva reso nota ai tifosi rossoneri l’operazione di asportazione del nodulo polmonare trovato durante dei controlli di routine, il capitano di tante battaglie, e vice presidente onorario, è tornato oggi pomeriggio a Casa Milan, secondo quanto riferito da gazzetta.it.

L’intervento era stato un fulmine a ciel sereno, ma il decorso post operatorio sembra andare nel migliore dei modi. A novembre, Baresi era tornato a pubblicare un post sui social: “Viva la vita”, con il braccio in alto come quando giocava in campo, incassando l’abbraccio di tanti compagni di squadra avuti in carriera.

La scorsa settimana, invece, si è rivisto in sede, a Casa Milan: non ancora un ritorno a pieno regime. La strada è ancora lunga, ma si percorre un passo alla volta.