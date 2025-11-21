Padova, Andreoletti: "Basello e Lasagna out con il Venezia. Il Papu solo a gara in corso"

Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Venezia. Queste le sue parole riportate da Padovaoggi.it:

"Affrontare la sosta dopo una sconfitta ha aumentato la voglia di giocare. Abbiamo recuperato energie mentali e fisiche. Spendiamo sempre molto dentro il match e avevamo bisogno di ricaricarci. A livello di infortunati abbiamo lasciato qualcosa per strada. Pastina e Jonathan Silva, Varas e Di Maggio non li avremo. Ieri abbiamo avuto problemi con Lasagna e Baselli, entrambi non ci saranno. Non dobbiamo pensare a chi manca, dobbiamo prepararci ad un bel derby. Senza piangerci addosso. Oggi la squadra ha un'identità chiara e dobbiamo alzare il livello della pericolosità offensiva. Dobbiamo stare dentro al canovaccio, senza stravolgere molto. Il Papu? Qualcosa è cambiato. Contro la Juve Stabia me lo sarei giocato fin dal calcio d'inizio, questa volta sono obbligato a gestirlo diversamente. Dovrò dargli minutaggio, ma non partirà dall'inizio".

Il Venezia?

"I valori tecnici non sono gli stessi, fino a pochi mesi fa c'erano due categorie di differenza e dovremo colmare il gap con la voglia di sacrificio. Chi indossa la maglia del Padova deve avere sempre un grande cuore. Sono convinto i ragazzi offriranno una gara gagliarda come sempre. Dobbiamo avere chiaro che in alcuni momenti ci sarà da soffrire, anche perché affrontiamo la squadra più forte del campionato, la grande favorita per la vittoria finale. Abbiamo grande voglia di giocarcela alla grande contro il Venezia. Può sembrare proibitiva, ma non sarà facile per il Venezia venire qui all'Euganeo e vincere.