Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative dell'Udinese
Il 25 novembre ricorre come ogni anno la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'Udinese, in nome del suo costante impegno sociale, ha messo in piedi e aderito a diverse iniziative. Ecco la nota integrale del club friulano con i dettagli:
"In occasione della 12a giornata di Serie A, in programma questo weekend, il club aderisce alla campagna della Lega Serie A, realizzata in collaborazione con WeWorld Onlus, denominata “Un Rosso alla Violenza”, che caratterizzerà tutte le attività del weekend calcistico e che ha l’obiettivo di veicolare un messaggio che si oppone ad ogni forma di violenza sulle donne e di promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla fiducia.
Oltre a portare il caratteristico segno rosso sul volto, marchio distintivo della campagna “Un rosso alla Violenza”, i giocatori bianconeri scenderanno in campo portando sulle maglie da gioco, anziché il proprio nome, quello della propria madre, della propria compagna o della propria figlia.
Inoltre, Udinese Calcio ha in questi giorni fatto apporre in tutti i bagni riservati alle donne del Bluenergy Stadium l’adesivo che ricorda il Numero Antiviolenza e Antistalking 1522, servizio promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
