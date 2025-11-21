Tanti bomber interessanti ma quando segnano? Hellas-Parma: i numeri sono disastrosi

Fischio d'inizio al Bentegodi alle ore 12.30. Diretta testuale su TMW

Hellas Verona-Parma in programma domenica al Bentegodi è la sfida tra i due peggiori attacchi della Serie A dopo le prime undici giornate di campionato. La squadra di mister Zanetti, penultima in classifica, ha realizzato solo sei gol con quattro marcatori diversi: due reti a testa per Orban e Serdar, poi un'esultanza per Giovane e un'altra per Gagliardini. Il Parma di Cuesta è invece a quota sette realizzazioni, è appena fuori la zona retrocessione in virtù del successo contro il Torino 'vecchio' ormai di quasi due mesi e di cinque pareggi. Anche in questo caso sono due i calciatori che hanno realizzato due reti: Bernabé e Pellegrini. Poi tre marcatori a quota uno: Circati, Cutrone e Del Prato.

E dire che gli attaccanti di queste due squadre sono tra i più attenzionati del nostro campionato. Gift Orban, calciatore nigeriano classe 2002, è stato subito etichettato come uno degli acquisti hipster dell'ultima estate. Ha 23 anni e ha già giocato in cinque campionati diversi, la sua tripletta in Conference League quando vestiva la maglia del Gent porta con sé un record che difficilmente verrà battuto visto che fu realizzata in soli tre minuti e 25 secondi.

Ancora più appeal ha il suo compagno di reparto Giovane Santana do Nascimento. Sbarcato a Verona a parametro zero, è seguito con attenzione dai più importanti club italiani. Ha un valore di mercato che, a sentire i diretti interessati, già si attesta sui dieci milioni di euro. Anche se in Italia fino a questo momento ha realizzato un solo gol.

Dall'altro lato c'è Mateo Pellegrino, attaccante argentino sbarcato a Parma lo scorso 3 febbraio per circa due milioni di euro più il 50% sull'eventuale futura rivendita. Nella seconda parte della scorsa stagione è stato grande protagonista della salvezza conquistata con Chivu in panchina, ha realizzato una doppietta contro il Torino e poi un gol pesantissimo alla Juventus. In estate la società emiliana ha rifiutato per lui una proposta da 15 milioni di euro e tanti top club lo seguono con attenzione. Per ora però di gol pochi. Troppo pochi per un giocatore con le sue potenzialità, anche se comunque di più rispetto a quelli segnati dai suoi compagni di reparto.