Frosinone, Doronzo: "Veniamo da un buon momento, ma con il Bari sarà una gara difficile"

Nella puntata di Terzo Tempo, andata in onda ieri sera sui canali di TuttoBari, è intervenuto l’ex dirigente biancorosso Piero Doronzo, oggi direttore generale del Frosinone. Nel corso della trasmissione ha ripercorso la sua esperienza a Bari e commentato i temi legati alla prossima sfida contro i giallazzurri. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

Sulla prossima partita: “È una partita difficile. Indubbiamente veniamo da un buon periodo. So cosa significa giocare a Bari, indipendentemente dalla classifica e dal momento. Sono sicuro che chi verrà allo stadio assisterà ad una bella partita.”

Sui momenti vissuti a Bari: “Sono ricordi indelebili. La promozione in Serie A del 1996/97 è stata la prima, ero appena arrivato al Bari. Ricordo ancora le parole di Vincenzo che mi disse ‘mi sa che tu porti fortuna’; infatti vincemmo subito il campionato e abbiamo fatto 4 anni di Serie A: i primi 3 bellissimi con Fascetti, il quarto non andò proprio bene e poi siamo tornati in B. E poi c’è stata la cavalcata con Antonio Conte”.

Sulla ‘magnifica stagione fallimentare’: “Nessuno dimenticherà quei tre mesi, perché è successa una cosa che ha dell’incredibile. Fino al 7 marzo, eravamo più vicini alla zona salvezza che alla zona play-off; poi lì è scoppiato qualcosa. Non so chi o cosa abbia dato a quella squadra la forza per compiere un’impresa.” Le sue parole riportate da TuttoBari.