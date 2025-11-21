Capello: "Inter superiore al Milan. Leao? Dipende da come si sveglia, è testa o croce"

Fabio Capello, ospite di Sky Sport 24, ha detto la sua in vista del derby di Milano in programma domenica sera. Una gara che ha vissuto tante volte: “Sono stati tutti particolari, non ne ricordo uno che mi abbia emozionato di più. Il derby è speciale, per l’agonismo che ci si mette, ma soprattutto per quello che rappresenta in città e in Italia visto il grande numero di tifosi di Inter e Milan”.

Cosa serve dire alla squadra in queste occasioni?

“Non serve parlare tantissimo, provare a farli entrare nella partita: la voglia di fare risultato è già tanta, rischi solo di fare danno. È una tensione che ti porti dietro per tutta la settimana: anche chi è andato in nazionale di sicuro ha pensato al derby, all’avversario diretto, al contesto. La cosa più bella e difficile è allenarsi bene, sperando di non farsi male”.

Si aspettava questo impatto di Allegri al Milan?

“È una partita particolare, ha vissuto derby importanti come a Torino, ma quello di Milano è diverso. Al Milan ha fatto stagioni strepitose e credo sia l’uomo giusto per mettere in difficoltà l’Inter, che in questo momento ritengo superiore. Allegri deve riuscire a far pensare ai suoi giocatori di essere più forti. Mi incuriosisce il rientro di Pulisic: è fermo da tempo e questo è un fattore. Lui e Leao possono creare problemi in contropiede”.

Si aspettava questo impatto da parte di Chivu?

“Alla Roma lo avevamo preso con Baldini, ritenevamo potesse essere utile in campo e anche nello spogliatoio, per la cultura e il carisma che ha. Può guidare la sua squadra verso grandi risultati”.

Le piace la coppia leggera Leao-Pulisic?

“Dipende dalla giornata di Leao, quando si sveglia… È un giocatore unico, che può inventarti la partita, ma può anche farti arrabbiare. Lo devi prendere così com’è, non si sa: è come una moneta, testa o croce. Le qualità non si discutono, per il resto è una formazione che ha un certo equilibro”.