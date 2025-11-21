TMW
Roma, Bailey ancora a parte: a Cremona al massimo in panchina. Domani parla Gasp
Servirà ancora del tempo per vedere Leon Bailey in campo con la maglia della Roma. Anche oggi l’attaccante giamaicano ha lavorato a parte nella seduta guidata da Gian Piero Gasperini, a due giorni dalla sfida con la Cremonese.
Domani il tecnico giallorosso presenterà in conferenza stampa, a partire dalle 13.30 (come sempre, potrete leggerla in diretta sulle pagine di TMW), la sfida ai grigiorossi di Davide Nicola.
