Malore alla guida per il fratello di Paolo Maldini, danneggiate vetture in sosta
Incidente a Milano, coinvolto il fratello di Paolo Maldini Dopo un malore, finisce con la sua auto contro vetture in sosta
Alessandro Maldini, fratello minore dell'ex calciatore Paolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio in via Faruffini, angolo via Correggio, a Milano.
Alessandro Maldini, 55 anni, proveniente da via Previati e diretto verso via Sanzio, attorno alle 13 avrebbe perso il controllo dell'auto in seguito a un malore, urtando quattro macchine parcheggiate in strada.
All'arrivo dei soccorritori, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo.
Sul posto, dopo aver saputo dello schianto, è arrivato anche il fratello Paolo Maldini.
