Le partite di oggi: il programma di martedì 28 ottobre
TUTTO mercato WEB
Inizia oggi il nono turno di Serie A, che alle 18.30 vedrà la capolista Napoli impegnata a Lecce e alle 20.45 il big match tra Atalanta e Milan. In campo anche la Serie B, con sei partite valide per la decima giornata. Di seguito il programma calcistico di martedì 28 ottobre:
Serie A
18:30 Lecce - Napoli
20:45 Atalanta - Milan
Serie B
20:30 Cesena - Carrarese
20:30 Empoli - Sampdoria
20:30 Frosinone - Entella
20:30 Palermo - Monza
20:30 Pescara - Avellino
20:30 Reggiana - Modena
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
3 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile