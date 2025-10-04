Chiesa di nuovo nei pensieri di Gattuso? Il CT valuta le alternative in attesa di Zaccagni

Prima ancora di ritrovarli a Coverciano nella giornata di lunedì il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso può perdere uno dei suoi 27 convocati. Questa mattina la Lazio ha infatti annunciato che Mattia Zaccagni questo pomeriggio non prenderà parte alla sfida contro il Torino. "A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri e dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio–Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore. Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema", si legge nella nota diramata dalla società biancoceleste

In teoria, la tempistica è quella giusta per prendere parte fin dall'inizio al ritiro dell'Italia dato che questa volta la squadra dovrà ritrovarsi a Coverciano entro lunedì sera (24 ore dopo rispetto al solito). In pratica, Gattuso sta già cominciando a guardarsi intorno per sostituire uno dei due attaccanti di sinistra convocati a questo giro. L'altro, al suo esordio, è il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi.

Ma chi potrebbe prendere il posto di Zaccagni in caos di forfeit del capitano della Lazio? Se sceglie un giocatore in quella zona di campo una soluzione è Daniel Maldini, calciatore convocato a settembre che a questo giro ha lasciato il posto a Cambiaghi. Un'altra è Federico Chiesa, ala destra che nel corso delle sue 51 gare con la maglia dell'Italia ha spesso e volentieri giocato anche a sinistra. Sottil, Grifo ed El Shaarawy altre soluzioni possibili, ma poco probabili. Altrimenti spazio ad attaccanti con caratteristiche diverse.

ITALIA, I CONVOCATI DI GATTUSO PER LE SFIDE CONTRO ESTONIA E ISRAELE

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).