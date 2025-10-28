Oggi in TV, Serie A: dove vedere Lecce-Napoli e Atalanta-Milan
Turno infrasettimanale in Italia, si gioca in Serie A e in Serie B. Per il massimo campionato italiano si parte alle 18.30 con Lecce-Napoli, mentre alle 20.45 andrà in scena Atalanta-Milan.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 28 ottobre.
18.15 Italia-Brasile (Amichevole femminile) - RAI 2
18.30 Lecce-Napoli (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Coppa di Germania) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Zona Serie B - DAZN
20.30 Cesena-Carrarese (Serie B) - DAZN
20.30 Empoli-Sampdoria (Serie B) - DAZN
20.30 Frosinone-Virtus Entella (Serie B) - DAZN
20.30 Palermo-Monza (Serie B) - DAZN
20.30 Pescara-Avellino (Serie B) - DAZN
20.30 Reggiana-Modena (Serie B) - DAZN
20.45 Atalanta-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
