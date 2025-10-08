TMW Radio Paganini: "Fiorentina, Pioli rischia se perde a Milano. Spalletti guarda a Torino..."

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato il giornalista Paolo Paganini.

Pioli, come può uscire dal tunnel con la Fiorentina?

"Se perde a Milano rischia di essere esonerato. C'è grande fermento a Firenze, è una piazza esigente, però il percorso che sta facendo la Fiorentina non è buono. Il mercato è stato buono, non so cosa abbia inciso finora. Kean senza Palladino non sembra più lui. La società è ambiziosa, poi c'è il campanello d'allarme della rescissione con la Roma di De Rossi, molto amico di Pradè. Il rischio che venga esonerato dopo Milano c'è. Bisogna capire anche i rapporti di forza all'interno della società. E' una questione di rapporti tra società e chi decide. Mi sembra un po' confusa la linea".

De Rossi il sostituto?

"Pradè lo ha sempre voluto. Sappiamo che De Rossi ha rescisso un contratto importante con la Roma e si è messo alla finestra. Uno che rescinde quel contratto o ha già una mezza sicurezza di un altro impegno...".

Spalletti metterebbe invece d'accordo tutti?

"Secondo me sì, ma Spalletti guarda al Nord e non al Sud. Credo verso Torino...".

Juventus, quindi Tudor sotto osservazione?

"Ho sentito anche io Gentile, che ha ribadito che ci vogliono persone competenti per fare una pianificazione. Per ora sta facendo gli stessi numeri di Motta, bisogna capire la linea di questa nuova dirigenza. Secondo me alla fine conteranno i risultati e poi arriverà il conto. Che potrebbe arrivare prima della fine dell'anno. Per me hanno sbagliato il mercato. Hai speso 40 mln per Openda, perché pensi di mandare via Vlahovic a gennaio ma hai da tempo un buco sulla fascia e a centrocampo".