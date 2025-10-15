Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Breda: "Roma-Inter un esame vero. Fiorentina, su Gudmundsson dico..."

Breda: "Roma-Inter un esame vero. Fiorentina, su Gudmundsson dico..."
Mister Roberto Breda è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Inter, con la Roma è un test Scudetto per Chivu?
"L'Inter come organico è cresciuta, c'è più rotazione e alternative davanti. Sono curioso di vedere come andrà, perchè stanno cercando di pressare molto alti, con la Juve lo hai pagato, poi hai trovato partite semplici e vedremo con una Roma che gioca in profondità come andrà. L'Inter dell'anno scorso era molto brava anche a recuperare in fase di non possesso, Chivu chiede sempre di essere aggressivi e dietro puoi rischiare qualcosa. Vedremo come migliorerà in questo aspetto. Gasperini per ora ha trovato dei compromessi, non ha ancora trasformato la squadra come vuole lui. Per me è un banco di prova anche per la Roma. E' un bell'esame per la crescita di autoconsapevolezza. Può essere un mattone su cui costruire qualcosa d'importante".

Come si spiega questo rendimento diverso di Gudmundsson tra Fiorentina e Nazionale?
"E' un discorso tattico. E' un anarchico, ha bisogno di quella libertà che gli permette di capire come muoversi e trovare la posizione. Fa fatica ad entrare in schemi, perde in entrambe le fasi qualcosa. Se vuole fare il salto di qualità però, deve trovare il modo di essere efficace anche in contesti organizzati. Spiace, perché ha enormi qualità. Il problema a Firenze è che non è tanto sviluppare la fase di possesso, ma che tante squadre devi aggredirle e serve un movimento sincronizzato di tutti. E qui lui fatica".

