L'Italia piace anche in tv: oltre 7 milioni e mezzo di telespettatori per il match con Israele

Ancora ottimi ascolti per la Nazionale, che ieri allo stadio ‘Friuli’ di Udine ha superato 3-0 Israele conquistando il quinto successo consecutivo nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. Il match - si legge sui canali della Federcalcio - è stato seguito su Rai 1 da 7.666.000 telespettatori, facendo registrare il 36.2% di share e risultando il programma più visto della giornata.

Lo scorso venerdì a Tallinn la sfida con l’Estonia, trasmessa sempre dalla prima rete Rai, era stata vista da 6.588.000 telespettatori con il 36.5% di share.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso (40' st Spinazzola), Barella, Locatelli (40' st Cristante), Tonali (45'+3 st Piccoli), Dimarco; Retegui (45'+3' st Cambiaghi), Raspadori (1' st Esposito). All.: Gattuso

Israele (4-3-3): Glazer; Dasa (44' st Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz (30' st Abu Fani), Gloukh, Khalaili (27' st Turiel); Biton, Solomon (44' st Shua), Baribo (27' st Turgeman). All.: Ben Shimon

Arbitro: Turpin

Marcatori: 45'+2' rig., 29' st Retegui (It), 45'+3 st Mancini (It)

Ammoniti: Biton (Is), Tonali (It), Barella (It)