Europa League, i risultati delle 18:45: Betis e Braga corsari, Fenerbahce batte Nizza
Sono appena terminati le partite di Europa League cominciate alle 18:45. Di seguito risultati e marcatori.
Bologna-Friburgo 1-1 - 29' Orsolini (B); 57' Adamu (F)
Roma-Lille 0-1 - 6' Haraldsson (L)
Brann-Utrecht 1-0 - 41' Magnusson (B)
Celtic-Braga 0-2 - 21' Horta (B); 85' Martinez (B)
FCSB-Young Boys 0-2 - 11' Raveloson (Y); 36' Monteiro (Y)
Fenerbahce-Nizza 2-1 - 3', 25' Akturkoglu (F); 37' Kevin (N)
Ludogorets-Real Betis 0-2 - 31' Lo Celso (R); 53' aut. Son (R)
Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2 - 55' Swiderski (P); 75', 82' Smit (G)
Viktoria Plzen-Malmo 3-0 - 34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V); 53' Spacil (V)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Braga* 6 (+3)
2. Lilla* 6 (+2)
3. Plzen* 4 (+3)
4. Betis* 4 (+2)
5. Friburgo* 4 (+1)
6. Panathinaikos* 3 (+2)
7. Din. Zagabria 3 (+2)
8. Midtjylland 3 (+2)
9. Stoccarda 3 (+1)
10. Genk 3 (+1)
11. Lione 3 (+1)
12. FC Porto 3 (+1)
13. Aston Villa 3 (+1)
14. Roma* 3 (0)
15. G.A. Eagles* 3 (0)
16. Brann* 3 (0)
17. Young Boys* 3 (-1)
18. Fenerbahce* 3 (-1)
19. Ludogorets* 3 (-1)
20. FCSB* 3 (-1)
21. Nottingham 1 (0)
22. Stella Rossa 1 (0)
23. Ferencvaros 1 (0)
24. PAOK 1 (0)
25. M. Tel Aviv 1 (0)
26. Bologna* 1 (-1)
27. Celtic* 1 (-2)
28. Celta Vigo 0 (-1)
29. Basilea 0 (-1)
30. Salzburg 0 (-1)
31. Feyenoord 0 (-1)
32. Rangers 0 (-1)
33. Nizza* 0 (-2)
34. Sturm Graz 0 (-2)
35. Utrecht* 0 (-2)
36. Malmo FF* 0 (-4)
* una partita in più
