Mondiali 2026, gli USA vietano ai rappresentanti iraniani la partecipazione al sorteggio

Gli Stati Uniti hanno negato alla delegazione iraniana la possibilità di partecipare al sorteggio per i Mondiali del 2026, previsto per il 5 dicembre a Washington. A rivelarlo il portavoce della federcalcio iraniana, Amir-Mehdi Alawi.

Lo scorso giugno il presidente Donald Trump ha vietato l'ingresso negli USA ai cittadini di 12 paesi, fra cui l'Iran. Tuttavia tale divieto include un'esenzione per atleti, allenatori, membri dello staff e parenti stretti che si recheranno negli Stati Uniti in occasione dei Mondiali e delle Olimpiadi di Los Angeles, programmati nel 2028.

Per questo la Federcalcio iraniana chiederà al presidente della FIFA, Gianni Infantino di far riesaminare la decisione di vietare ai rappresentanti iraniani di partecipare al sorteggio. Ricordiamo che l'Iran è fra le squadre qualificate alla fase finale. La speranza per i tifosi è di essere inseriti nei gironi in Messico e Canada.