C'è un nuovo Zidane in nazionale, ma non con la Francia: Luca convocato dall'Algeria

Un nuovo Zidane è pronto a scrivere la propria storia con una maglia diversa da quella francese. Dopo aver fatto sognare i tifosi dei Bleus con 108 presenze e 31 gol, Zinedine Zidane potrebbe presto vedere uno dei suoi figli debuttare in nazionale, ma con i colori dell’Algeria. Luca Zidane, 27 anni, portiere del Granada, è stato infatti convocato per la prima volta dal commissario tecnico Vladimir Petkovic per gli impegni di qualificazione al Mondiale 2026 contro Somalia (9 ottobre a Orano) e Uganda (14 ottobre a Tizi-Ouzou).

“Luca merita questa chance, lo seguiamo da tempo”, ha dichiarato Vladimir Petkovic, sottolineando come il figlio d’arte possa portare nuove qualità al gruppo, senza però sbilanciarsi sul ballottaggio per il ruolo di titolare. Zidane junior si giocherà le proprie carte contro Alexis Guendouz, attuale numero uno, e Oussama Benbot.

Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Luca ha vestito le maglie di Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar e, dal 2024, del Granada. Dopo aver indossato la casacca delle nazionali giovanili francesi fino all’Under 20, ha scelto di sfruttare le origini paterne per rappresentare l’Algeria, ottenendo la nazionalità sportiva grazie al via libera della FIFA.

Si tratta del primo dei quattro figli di Zinedine a ricevere una chiamata internazionale. L’Algeria, attualmente capolista del Gruppo G, sogna di avere il nome Zidane anche ai prossimi Mondiali.