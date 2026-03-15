Stoccarda e Lipsia per la Champions, sunday night di fuoco: Bundesliga, lo show di oggi

Si chiude il cerchio della 26^ giornata di Bundesliga oggi, con tre partite tutte da vivere e che potrebbero rivoluzionare parte della classifica. Si ricomincia da Brema, con uno scontro diretto delicatissimo contro il Magonza: rispettivamente ad un passo di distanza o pari punti con la zona retrocessione, entrambe si giocheranno una grande fetta di salvezza stagionale. Prevarranno i cuori forti o il tatticismo?

Il Friburgo di Grifo ospita l'Union Berlino, due formazioni reduci da un momento recente non proprio brillantissimo e a caccia di rivalsa, mentre il grande show è atteso in serata: quarta e quinta della classe, ossia Stoccarda e Lipsia, si sfideranno in un faccia a faccia che potrebbe confermare una o slanciare l'altra in zona Champions. In caso di parità invece spianerebbero la strada ad un clamoroso ritorno in pressione del Bayer Leverkusen per rimettere in discussione le varie qualificazioni alle competizioni europee.

Il programma del 26° turno di Bundesliga

Venerdì 13 marzo

Borussia Monchengladbach-St. Pauli 2-0

Sabato 14 marzo

Dortmund – Augusta 2-0

Francoforte – Heidenheim 1-0

Hoffenheim – Wolfsburg 1-1

Leverkusen – Bayern 1-1

Amburgo – Colonia 1-1

Domenica 15 marzo

Brema – Magonza (15:30)

Friburgo – Union Berlino (17:30)

Stoccarda – RB Lipsia (19:30)

La classifica di Bundesliga

1. Bayern 67 (26 partite giocate)

2. Dortmund 58 (26)

3. Hoffenheim 50 (26)

4. Stoccarda 47 (25)

5. RB Lipsia 47 (25)

6. Leverkusen 45 (26)

7. Francoforte 38 (26)

8. Friburgo 34 (25)

9. Augusta 31 (26)

10. Amburgo 30 (26)

11. Union Berlino 28 (25)

12. Borussia Monchengladbach 28 (26)

13. Colonia 25 (26)

14. Brema 25 (25)

15. Magonza 24 (25)

16. St. Pauli 24 (26)

17. Wolfsburg 21 (26)

18. Heidenheim 14 (26)