Lo Stoccarda vince lo scontro diretto e stacca il Lipsia: 1-0, decide Undav
Un gol di Undav permette allo Stoccarda di vincere lo scontro diretto contro il Lipsia e agganciare l'Hoffenheim al terzo posto in classifica. La 26esima giornata di Bundesliga si è chiusa con il big-match che gli svevi si aggiudicano con merito, nonostante un avversario che ha provato in tutti i modi a pareggiare nel finale.
Il programma del 26° turno di Bundesliga
Venerdì 13 marzo
Borussia Monchengladbach-St. Pauli 2-0
Sabato 14 marzo
Dortmund – Augusta 2-0
Francoforte – Heidenheim 1-0
Hoffenheim – Wolfsburg 1-1
Leverkusen – Bayern 1-1
Amburgo – Colonia 1-1
Domenica 15 marzo
Brema – Magonza 0-2
Friburgo – Union Berlino 0-1
Stoccarda – RB Lipsia 1-0
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 67 (26 partite giocate)
2. Borussia Dortmund 58 (26)
3. Hoffenheim 50 (26)
4. Stoccarda 50 (26)
5. Lipsia 47 (26)
6. Bayer Leverkusen 45 (26)
7. Eintracht Francoforte 38 (26)
8. Friburgo 34 (26)
9. Union Berlino 31 (26)
10. Augusta 31 (26)
11. Amburgo 30 (26)
12. Borussia Monchengladbach 28 (26)
15. Magonza 27 (26)
13. Colonia 25 (26)
14. Werder Brema 25 (26)
16. St. Pauli 24 (26)
17. Wolfsburg 21 (26)
18. Heidenheim 14 (26)