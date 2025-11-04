Dalla Francia: Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Battuti Guler e Huijsen
Il calcio europeo ha un nuovo principe: Désiré Doué, attaccante ventenne del Paris Saint-Germain, è stato eletto Golden Boy 2025. Il prestigioso riconoscimento, considerato l’equivalente del Pallone d’Oro Under 21, verrà consegnato a Torino, in piazza Piemonte, durante la cerimonia organizzata da Tuttosport.
Doué, protagonista della straordinaria stagione del PSG - coronata con la conquista della Ligue 1 e della Champions League (ha segnato una doppietta in finale vinta 5-0 contro l'Inter), ha superato nella votazione altri giovani di grande talento come Dean Huijsen (Real Madrid), Arda Güler (Real Madrid) e Pau Cubarsí (Barcellona). Lamine Yamal, vincitore dell’edizione 2024, non poteva difendere il trofeo poiché il regolamento vieta la doppia vittoria.
Il Golden Boy giunge così alla sua 23ª edizione, con un albo d’oro che include nomi ormai consacrati come Mbappé, Haaland, Bellingham e lo stesso Yamal.
Ecco i finalisti del Golden Boy
Mamadou Sarr, Strasburgo
Archie Gray, Tottenham
Lucas Bergvall, Tottenham
Eliesse Ben Seghir, Monaco
Victor Froholdt, Porto
Nico O’Reilly, Manchester City
Senny Mayulu, PSG
Leny Yoro, Manchester United
Estevao, Chelsea
Geovanuy Quenda, Sporting CP
Ethan Nwaneri, Arsenal
Franco Mastantuono, Real Madrid
Jorrel Hato, Chelsea
Warren Zaire-Emery, PSG
Arda Guler, Real Madrid
Myles Lewis-Skelly, Arsenal
Desidre Doue, PSG
Pau Cubarsì, Barcellona
Kenan Yildiz, Juventus
Dean Huijsen, Real Madrid
Francesco Pio Esposito, Inter
Giovanni Leoni, Liverpool
Rodrigo Mora, Porto
Aleksandar Stankovic, Club Brugge
Jobe Bellingham, Borussia Dortmund
