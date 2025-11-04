Dalla Francia: Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Battuti Guler e Huijsen

Il calcio europeo ha un nuovo principe: Désiré Doué, attaccante ventenne del Paris Saint-Germain, è stato eletto Golden Boy 2025. Il prestigioso riconoscimento, considerato l’equivalente del Pallone d’Oro Under 21, verrà consegnato a Torino, in piazza Piemonte, durante la cerimonia organizzata da Tuttosport.

Doué, protagonista della straordinaria stagione del PSG - coronata con la conquista della Ligue 1 e della Champions League (ha segnato una doppietta in finale vinta 5-0 contro l'Inter), ha superato nella votazione altri giovani di grande talento come Dean Huijsen (Real Madrid), Arda Güler (Real Madrid) e Pau Cubarsí (Barcellona). Lamine Yamal, vincitore dell’edizione 2024, non poteva difendere il trofeo poiché il regolamento vieta la doppia vittoria.

Il Golden Boy giunge così alla sua 23ª edizione, con un albo d’oro che include nomi ormai consacrati come Mbappé, Haaland, Bellingham e lo stesso Yamal.

Ecco i finalisti del Golden Boy

Mamadou Sarr, Strasburgo

Archie Gray, Tottenham

Lucas Bergvall, Tottenham

Eliesse Ben Seghir, Monaco

Victor Froholdt, Porto

Nico O’Reilly, Manchester City

Senny Mayulu, PSG

Leny Yoro, Manchester United

Estevao, Chelsea

Geovanuy Quenda, Sporting CP

Ethan Nwaneri, Arsenal

Franco Mastantuono, Real Madrid

Jorrel Hato, Chelsea

Warren Zaire-Emery, PSG

Arda Guler, Real Madrid

Myles Lewis-Skelly, Arsenal

Desidre Doue, PSG

Pau Cubarsì, Barcellona

Kenan Yildiz, Juventus

Dean Huijsen, Real Madrid

Francesco Pio Esposito, Inter

Giovanni Leoni, Liverpool

Rodrigo Mora, Porto

Aleksandar Stankovic, Club Brugge

Jobe Bellingham, Borussia Dortmund