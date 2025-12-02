Golden Doué!, l'apertura di Tuttosport: "Così si diventa Golden Boy"

"Doué: "Così di diventa Golden Boy" è il titolo con cui si apre questa mattina Tuttosport, con le parole del miglior under 21 d'Europa, Desiré Doue, premiato ieri. È “bastata” una doppietta per cambiare definitivamente il corso della sua storia calcistica. Due guizzi diversi, a instradare il Psg verso il primo trionfo in Champions League; e se stesso verso la conquista della 23ª edizione del Golden Boy, il premio che Tuttosport conferisce ogni anno al migliore talento under 21 d’Europa. Sì perché dalla finale vinta a Monaco contro l’Inter, Desiré Doué è balzato al primo posto del Football Benchmark Index, e da lì non si è più mosso.

La giuria internazionale, in cui rientrano 50 giornalisti delle più prestigiose testate europee, non ha avuto la minima incertezza, conferendogli 450 punti sui 500 disponibili. Un plebiscito dirompente, sulla falsa riga di quanto accaduto un anno fa con quel marziano (Lamine YamaI) che a Barcellona ha recentemente ereditato la maglia di un altro Golden Boy, Lionel Messi.