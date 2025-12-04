PSG, Doué in ripresa: l'attaccante si allena con la squadra: Hakimi e altri tre ancora a parte

La sfida contro il Rennes si avvicina. Il Paris Saint-Germain vuole recuperare i punti persi a Montecarlo nel ko contro il Monaco per riprendersi la vetta del campionato ora occupata dal Lens. Ultimi allenamento per Luis Enrique per cercare di dare gli ultimi dettami tattici ma soprattutto avere un quadro sempre più preciso di chi non prenderà parte alla prossima gara. Come si legge dal sito ufficiale del club che ha stilato il bollettino dei giocatori che al momento erano o sono ai box, Desiré Doué, premiato a Torino con il Golden Boy, è tornato in campo insieme ai compagni. La stella francese per il momento è in recupero ma non è detto che possa essere a disposizione sabato prossimo.

Chi invece non ci sarà è Nuno Mendes che prosegue il suo programma di riabilitazione così come Achraf Hakimi. L'ex esterno dell'Inter si sta ancora allenando individualmente dopo il suo infortunio. Problema alla caviglia sabato scorso per Lucas Chevalier. Il portiere rossoblù è stato sottoposto a cure e con ogni probabilità non sarà a disposizione del tecnico spagnolo.

Lucas Beraldo, infine, ha svolto un lavoro in palestra in seguito ad un problema muscolare. Il giocatore ha riportato un infortunio da sovraccarico al polpaccio sinistro.