TMW Golden Boy 2025, trionfa Desire Doue: "Con il lavoro si raggiungono successi e obiettivi"

Al Golden Boy 2025 - in corso di svolgimento a Torino presso il Museo Nazionale dell'Automobile - a trionfare è Desire Doue, fenomenale ventenne franco-ivoriano del Paris Saint-Germain che prende l'eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham, ultimi due trionfatori: "Una dedica speciale? Onorato, sono contento. Questo premio rappresenta molto per me - sottolinea Doue dal palco, lo dedico a papà e mamma e famiglia che mi hanno sostenuto. Non sono stressato quando parlo davanti al pubblico, ma lo divento quando parlo della famiglia. La ringrazio per gli sforzi e per il sostegno. E ringrazio il mio presidente per la fiducia, per avermi voluto al PSG. E anche lo staff, l'allenatore e chi lavora nel club che svolge lavori dietro le quinte".

Sulla vittoria della Champions League? "Il sogno che tutti i bambini hanno è diventare calciatore professionista. Ce l’ho fatta, sono grato e riconoscente. Amo il calcio e sono contento di esserci riuscito. Ho vinto la Champions e altri trofei, ce ne sono altri da conquistare a livello collettivo e individuale. Come prima cosa garantisco lavoro e disciplina per vincere ancora tanto".

Sul PSG: "Prima di arrivarci, sapevo che era tra le migliori al mondo. Ora ci sono e lo posso confermare, sono contento di farne parte".

Hai altri sogni da realizzare? "Sognare è la prima cosa da fare perché porta ad essere ambiziosi e l’ambizione porta al lavoro. Con il lavoro si raggiungono gli obiettivi prefissati. Tanti in questa sala sono appassionati di calcio, altri non hanno la fortuna di fare ciò che è la loro passione. Con il lavoro si raggiungono successi e obiettivi”.

Tre consigli per i più giovani? "Ascoltare i genitori, impegnarsi a scuola e sognare per raggiungere i sogni".

Ecco tutti i vincitori dell'edizione 2025 del Golden Boy:

Golden Boy: Desiré Doué (Paris Saint-Germain)

Golden Boy Italiano: Pio Esposito (Inter)

Golden Girl (Absolute best): Michelle Agyeman (Brighton)

Golden Boy Web: Christos Mouzakitis (Olympiacos)

Career Award: Lilian Thuram

Best Italian Girl: Eva Schatzer (Juventus)

Best Agent: Ali Barat

Best President: Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain)

Best Manager: Luis Campos (Paris Saint-Germain)

Golden Player Man: Diogo Jota

Golden Player Woman: Leah Williamson (Arsenal)