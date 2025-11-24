"Questa è una domanda per il suo bel agente": Guardiola irritato dal caso Echeverri al Bayer

Bastano le dita di una mano per contare le apparizioni di Claudio "Diablito" Echeverri al Bayer Leverkusen. Peggio ancora, il trequartista argentino classe 2006 finora ha trovato solo 240 minuti complessivi (tra tutte le competizioni) con le Aspirine, a dimostrazione di quanto il prestito nel club di Bundesliga si stia dimostrando infruttuoso. Il giocatore si è trasferito in Germania per farsi le ossa e ambientarsi nel calcio europeo prima di consolidarsi in un campionato competitivo come la Premier League e in una big come il Manchester City (detiene il cartellino).

Dati che preoccupano Pep Guardiola, allenatore dei citizens, che oggi in conferenza stampa ha tirato fuori gli "artigli" e ha parlato di un possibile rientro dal prestito a gennaio. "Abbiamo un affetto incredibile, lo apprezzo come calciatore, e ciò che è accaduto a Leverkusen dovreste chiederlo a loro", ha commentato il tecnico spagnolo in conferenza stampa. "Non ho parlato con lui. Sono sicuro che il suo agente lo sappia meglio di chiunque altro", ha detto visibilmente infastidito dalla situazione.

L'attuale guida del City, poi, è stata interrogata nuovamente sulla questione ed è entrato a gamba tesa contro il suo procuratore, Enzo Montepaone: "Questa è una domanda per il suo bel agente...". Risposta sibilante, ma che riflette appieno il caso spinoso che riguarda Echeverri, che ha giocato appena 3 partite in 7 mesi. E l'opzione migliore per la crescita del ragazzo argentino di 19 anni sarebbe un prestito in un altro club europeo.