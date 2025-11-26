Echeverri, il prestito al Leverkusen non decolla: River alla finestra per gennaio

Il prestito di Claudio Echeverri dal Manchester City al Bayer Leverkusen - dopo che il giocatore è stato accostato anche alla Roma in estate - non sta andando come previsto. Ed ora l'argentino potrebbe già cambiare aria. Magari facendo ritorno a casa, al River Plate, ovvero il club dove si è messo in mostra prima del grande salto.

Il Diablito non è riuscito ad affermarsi fra le rotazioni della squadra tedesca: fino a qui ha collezionato appena 4 presenze in Bundesliga (zero gol), più altre 4 in Champions. In un solo caso è partito titolare in campionato, due volte in Champions.

Insomma, Echeverri e il Bayer Leverkusen potrebbero separarsi già a gennaio terminando prima del previsto il prestito annuale (prestito secco, senza obbligo o diritto di riscatto). Da parte sua, secondo quanto riporta TycSports, il Bayer Leverkusen non opporrebbe ostacoli alla sua partenza anticipata.

In tutto questo rimane alla finestra come spettatore interessato della vicenda il River Plate. Il club argentino avrebbe un budget differente, così come differente sarebbe la vetrina che gli offrirebbe, ma al contempo potrebbe essere una soluzione ideale per il suo rilancio.

Di recente anche il tecnico del City, Pep Guardiola, ha parlato della sua situazione: "Abbiamo un affetto incredibile, lo apprezzo come calciatore, e ciò che è accaduto a Leverkusen dovreste chiederlo a loro", ha commentato il tecnico spagnolo in conferenza stampa. "Non ho parlato con lui. Sono sicuro che il suo agente lo sappia meglio di chiunque altro", ha detto visibilmente infastidito dalla situazione.